En la última entrega de 'Tu cara me suena', Susi Caramelo se metió en la piel de Concha Velasco para interpretar 'El moreno de mi copla', pero el resultado no fue el esperado. "Lo petó", espeta una irónica Valeria Ros en el plató de Zapeando, aunque confirma que es su "favorita" de esta nueva edición.

Y, es que, la humorista ofreció "una masterclass sobre cómo no actuar": De empezar con "berridos y desafinando" hasta tener problemas con el vestuario, pasando por lapsus con la letra. "Tengo un serrucho oxidado que suena mejor. Creo que esto es lo que suena en los ascensores del infierno", no puede evitar reaccionar Iñaki Urrutia al ver esta cómica actuación, con la que no puede parar de reír.

"Quedó última", confirma la vasca, que le manda un mensaje de ánimo y apoyo: "Estamos contigo, ahora solo puedes mejorar". Puedes ver la desastrosa imitación de Susi Caramelo a Concha Velasco en el vídeo principal de la noticia.