Una de las últimas tendencias entre las parejas de famosos es el 'sleep divorce' o dormir en camas o habitaciones separadas para mejorar la calidad del sueño. Matrimonios como el formado por David y Victoria Beckham o Melania y Donald Trump ya siguen esta moda. Pero, ¿es realmente beneficioso para las parejas? Mariona Gabarra, psicóloga y sexóloga, lo aclara en Zapeando.

Mariona es muy clara. Como expone, "mucha gente está deseando que le de la razón para que no tengan que aguantar ronquidos o pies fríos, pero no... realmente es malo para la relación". La psicóloga indica que, a pesar de que para algunas personas en particular esto puede ser bueno, en su opinión cuando una pareja tiene una relación sana "te apetece estar con esa persona".

La psicóloga indica que el momento de llegar a la cama para dormir es un momento de desconexión y también para hablar con la pareja. "Nos mimamos y mucho más si hablamos de la intimidad", explica. Sobre las parejas que defienden el dormir separados, Gabarra lo ve como una demostración de que quizá su relación no es tan idílica. "Una cosa es de hablar de amor y de pareja y otra de convivencia y amistad", concluye.