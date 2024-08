La familia Beckham sigue presumiendo de vacaciones a través de sus redes sociales. El matrimonio, junto a tres de sus hijos, están navegando por Córcega y, como se puede ver por las imágenes que han compartido "pasan el rato jugando al backgammon", explica Eugeni Alemany, o luciendo abdominales.

Elisa Mouliáa, por su parte, se ha fijado más bien en el estilo de David Beckham, el cual es capaz de lucir hasta la prenda más extraña. "¿Como es posible que le quede bien ese gorro de pescador?", se pregunta la zapeadora después de ver la foto que ha subido su mujer. Y algo parecido le pasa a Victoria Beckham, que se ha convertido en la maestra del posado veraniego. "Sale bien en todas las fotos", apunta Maya Pixelskaya, "y es que tiene muy bien estudiada la pose".

Pero, al igual que el común de los mortales, a David también le gusta subir a sus redes sociales los platos que se come. "Es un 'gocho', un fanegas, y comparte todos los manjares que se está metiendo entre pecho y espalda en Córcega", comenta Dani Mateo. "Yo veo esto y no sé qué me apetece más... si unos gambones o el metabolismo de David Beckham", añade el presentador.