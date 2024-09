Belinda Adkinson es una joven de Lugo que ha sido noticias gracias a su emprendimiento: ha abierto su propio taller mecánico y de compraventa de coches con solo 21 años. "Estudió administración y finanzas pero lo que quería era ser mecánica y ahora está cumpliendo su sueño", explica Isabel Forner.

Como explica a Zapeando, siempre había querido ser mecánica ya que, desde pequeña, "me gustó montar y desmontar coches". Esto no es algo totalmente vocacional y que, además, no es herencia familiar ya que, como indica, sus padres tienen una inmobiliaria y sus abuelos tampoco se han dedicado a esto.

La joven, además, es una apasionada de los coches. Actualmente tiene tres aunque tiene especial cariño a su Alfa Romeo, que fue su primer coches. "Es el que tengo más modificado y, además, lo hice a mi gusto", cuenta a los zapeadores. Además de taller también tunea coches usados para después revenderlo. Como explica, a sus clientes les gusta, sobre todo, hacer modificaciones al motor, sobrepotenciar los coches o añadir algo estético.

El mundo de la mecánica, tradicionalmente, era masculino pero Belinda ha sabido romper esas barreras. A pesar de ello, y como cuenta, sí que ha notado el machismo de algunas personas. "Muchas veces no se fían por ser mujer", afirma. En su caso, además, le gusta arreglarse y ponerse tacones entonces, al principio, cuando todavía no la conocían tanto, al verla llegar "no les cuadraba mucho".