Este fin de semana llega a las pantallas uno de los estrenos más esperados del año: 'Gladiator 2'. La secuela de la mítica película, protagonizada por Russell Crowe, llega 24 años después del estreno de la primera parte y vuelve dirigida, de nuevo, por Ridley Scott aunque, en esta ocasión, el protagonista es Lucio Vero, sobrino del emperador Cómodo.

Alberto Rey explica que en Hollywood todo es "negocio y nostalgia" y que esta secuela "no la estaba pidiendo nadie excepto toda la generación X y algunos millenials". El periodista explica que hasta que el director no tuvo un guion a su gusto "no ha parado". "He visto la película y este argumento bueno...", apostilla Alberto.

El periodista indica que está previsto que la película "sea un bombazo". "Se supone que va a ser la película del año a falta de que se estrene 'Wicked'", explica Alberto. El periodista ya ha podido ver la película, en su opinión, "no es una buena película pero da lo que promete. Es un espectáculo grandilocuente, es muy salvaje y no tiene ningún complejo".

Rey apunta que se debe tener en cuenta que la primera película tampoco era un buen film sino, más bien, "legendaria". "Todo una fibra en un momento muy concreto", indica. El periodista otorga a la película tres Albertitos y medio. "Estoy haciendo mi media interna. Entré en el rollo de la proyección y eso era un cinco. Luego empecé a leer lo que la gente más lista que yo decía sobre la película y dije 'bueno, tendré que rebajar mis expectativas", argumenta.