Así termina la felicitación de unos padres a su hija por su embarazo: "En 40 segundos se hacen todos los emojis que hay"

Unos padres de Dublin decidieron grabar un bonito vídeo para su hija para felicitarla por su maternidad. La pareja, en plena grabación, sufrió un pequeño 'percance': les dio un terrible ataque de risa. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la madre consigue calmar una carcajada al inicio del vídeo y comienza con su mensaje con normalidad.

Cuando la madre dice "no sé estará haciendo muy largo", no puede evitar comenzar a reírse, algo que contagia a su marido. La mujer pide disculpas ya que no tiene costumbre de grabarse en vídeo. A pesar de que intentan calmarse, el ataque de risa continua. "Esto es terrible", afirma ella, al ver el resultado de su vídeo. Su hija, Orla, no dudó en publicar el resultado en su cuenta de Instagram.

"¿Os habéis fijado en el matiz?", comenta María Gómez, "empiezan riéndose, por la emoción de ser abuelos, y acaban llorando porque saben que les van a encasquetar el bebé". "Es verdad que en 40 segundos de vídeo se hacen todos los emojis que hay", añade Nacho García.