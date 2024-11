Así ha sido la divertida broma que Jimmy Kimmel ha hecho a su tía Chippy: "¡Sacad mi culo de aquí!"

El presentador decidió invitar a su tía al programa y que, además, probara un vehículo sin conductor. ¿El problema? Que Chippy no lo sabe dando lugar a un viaje muy divertido.

El presentador estadounidense Jimmy Kimmel ha decidido gastar una broma pesada a su tía Chippy usando un coche sin conductor. Como se puede ver en el vídeo, un conductor va a buscar a la señora, que se sube al vehículo sin sospechar nada.

Cuando el hombre todavía no se ha montado en el vehículo, el coche comienza a avanzar para sorpresa de la mujer. El hombre, para hacer la broma más creíble, comienza a gritar y perseguir al vehículo, lo que pone muy nerviosa a Chippy. "Oh, dios mío", comienza a gritar. "Maldito cretino, quieres que me muera", afirma, refiriéndose a su sobrino Jimmy.

Pero la broma no se queda ahí. Decidieron poner voz al coche para que le dijera cosas a la mujer, que no duda en contestar numerosos improperios ante los mensajes del vehículo. "Manténgase dentro del vehículo por su seguridad", le dice. "¿Que me mantenga dentro del vehículo por mi seguridad?", responde ella, "sacad mi culo de aquí por mi seguridad".

La mujer le pide al vehículo que le lleven hasta el plató donde se graba el show de su sobrino a lo que añade una amenaza: "¡Voy a coger a ese maldito bastardo y lo voy a matar!". Cuando llega al plato se encuentra un cartel recibiéndola, a su sobrino muerto de risa y al supuesto conductor que debía llevarlo al programa. "Maldito hijo de...", le dice a su sobrino.