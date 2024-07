Jimmy Kimmel se ha ido de vacaciones y, como afirma Dani Mateo, "ha dejado a otros el marrón de presentar su programa". "No lo ha dejado en manos de cualquiera", indica Maya Pixelskaya, "ya que el primero en encargarse de ello ha sido el actor Martin Short y, en su monólogo se coló otro actor mítico".

El actor se ve sorprendido por Steve Martin. Ambos, además, comparten protagonismo en la serie 'Solo asesinatos en el edificio'. "Cuando Jimmy me pidió ser su primer presentador sustituto este verano me sentí muy halagado", afirma Short. A lo que Martin responde que Jimmy también se lo había pedido "pero le dije que no".

"Le dije 'seguro que encuentras a alguien que lo haga por el salario mínimo'", añade. Entonces los dardos entre ambos continúan, ya que, por ejemplo, Short le dice que está cerca de ser una de las personas que más admira, mientras que Steve responde que su compañero no tiene "talento natural".