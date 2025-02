Así reacciona Isabel Forner al look de Bianca Censori en los Grammys: "Mi abuela la pilla y no le deja salir de casa"

La pareja de Kanye West pasó por la alfombra roja del evento con un curioso estilismo: una malla transparente que mostraba su cuerpo desnudo. Tras posar, la pareja fue invitada a marcharse ya que no estaban invitados a la ceremonia.

Los Ángeles ha acogido la última edición de los premios Grammy. Beyoncé fue una de las artistas reconocidas aunque también obtuvieron galardones Shakira, Kendrick Lamar o Sabrina Carpenter. Uno de los momentos más polémicos no tuvo lugar en el escenario sino en la alfombra roja previa al evento. Bianca Censori, pareja del artista Kanye West, decidió posar tan solo con una malla transparente que dejaba ver su cuerpo desnudo.

"Mirad sus ojos, ¿no parece que le falta poco para gritar 'socorro, este hombre me tiene en un armario cerrado con llave'?", afirma Iñaki Urrutia. "Le hemos puesto pixels pero se veía todo...", comenta Isabel Forner. Y añade: "Te digo una cosa, mi abuela la pilla y no le deja salir de casa". Dani Mateo, por su parte, comenta que si él tuviera ese cuerpo iría así a por el pan. "¿Por qué le mientes a la gente? No vayas de moderno", le reprocha Isabel.

María Gómez apunta que invitaron a la pareja a marcharse. "Kanye West no estaba invitado a la gala", explica María. Como cuenta la zapeadora, Censori estaba invitada a la alfombra roja tan solo pero después intentaron entrar a la ceremonia. A pesar de ello, la organización no lo permitió. "Pero, ¿esto está considerado nudismo? ¿O, como lleva una telilla, vas vestido?", pregunta Isabel. "Telismo", concluyen Quique Peinado e Iñaki.