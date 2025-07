La primera cita más lamentable de la historia: "No quedes más con ese rata"

Hans Arús muestra la conversación de WhatsApp viral que ha tenido una joven con su cita. Un primer encuentro que, pese a ir bien, el resultado ha sido el más "lamentable" de la historia. Y es que, cuando la chica le comenta que "se lo ha pasado bien", el chico, de pronto, le contesta diciendo que quiere que le devuelva el euro que le han costado los chicles que compró, ella comío y él solo tomó uno".

En el plató de Aruser@s, las colaboradoras se han llevado las manos a la cabeza. "¡No puedes quedar más!", asegura Alba Gutiérrez, que alucina al ver cómo le ha recriminado el dinero de los chicles: "!No quedes más con este tío rata!".

"¿Cómo puede estropear de esta forma tan lamentable una primera cita?", alucina Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas responde: "Me da la sensación de que él no quiere quedar más".

Algo en lo que parece estar de acuerdo Tatiana Arús, quien tiene claro que es una "clara manera de buscar una excusa". "Puedes volver a quedar o no, pero para no quedar no hace falta ser un 'pordiosero'", sentencia el presentador del programa. "La chica se ha metido los chicles como si fuera Ancelotti, seguro, pero que le haya hecho eso el tío...", bromea.