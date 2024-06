'La guerra de las galaxias' es toda una película de culto y uno de sus personajes más míticos es Han Solo, que fue interpretado por Harrison Ford. Pero, ¿sabías que, inicialmente, no fue la primera opción para encarnar al contrabandista? Ford dio vida al personaje debido a que, anteriormente, lo rechazó Al Pacino.

Como explica Alberto Rey, si Pacino hubiera aceptado el papel, "habría sido una película muy distinta", expone Alberto, "precisamente porque Al Pacino era una super estrella entonces, acababa de protagonizar los dos 'Padrinos' y ya tenía tres nominaciones a los Oscar... habría reclamado mucho más papel". "No se habría dado esa cosa que tiene el Han Solo de Harrison Ford que es como una especie de dejadez y de socarronería", añade.

El actor no ha dudado en explicar cómo fue para él rechazar el papel. En una entrevista afirmaba que intentó leer el guion pero no entendía nada. "No entendía lo que iba a hacer", explicaba Pacino. Sus palabras dejan claro que no fue cuestión de dinero, ya que, el actor añadía que le habían ofrecido "mucho dinero". Alberto añade, además, que Pacino es un actor del método: "Imagínate cómo puede preparar un actor del método al amigo de Chewbacca", concluye.