En La Voz Kids se siguen descubriendo grandes voces como es el caso de Gio, un rockero en miniatura de ocho años que se metió en el bolsillo a los coaches cantando todo un clásico: 'Who wants to live forever'.

Aunque Pablo López fue el primero en girarse, el niño decidió irse con David Bisbal. Y es que el pequeño afirmó que aunque su madre le había dicho con quién irse él avisó desde el escenario: "Yo ya digo que tengo que elegir el que a mí me guste". Gio se lo contó al oído a Sebastián Yatra, que afirmó que su madre tenía que estar muy contenta con él por tomar sus propias decisiones. Puedes ver la actuación y la elección del concursante en el vídeo de arriba.