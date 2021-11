Los zapeadores repasan en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos del último programa emitido de La Voz en el que los asaltos finales llegaron a su fin. En los asaltos anteriores ya se habían clasificado ocho, dos por cada equipo, y ahora debían cubrir otras ocho plazas.

Esta vez, no solo los elegían los coaches sino que el público del plató también podía elegir con su voto quién pasaba a los directos. La noche estuvo llena de alegrías, de decepciones y de grandes voces. Miki Nadal muestra en el plató de Zapeando cuál fue la voz que más le impresionó a él. Se trata de la voz de Alice Reay, que interpretó con su guitarra 'Always remember as'. Puedes ver su espectacular actuación en el vídeo de arriba.