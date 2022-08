Hay gente que le gusta criticar y luego están "los verdaderos críticos, los tiquismiquis" que, según Lorena Castell, "son aquellos que se paran a juzgar cada pequeño detalle y no paran de buscar la perfección ni siquiera en vacaciones". Como es el caso de Javichu, cuya reseña sobre el faro de Hércules de A Coruña se ha vuelto viral. Y, es que, a pesar de ser un faro romano del siglo I, no acaba de convencerle porque "hacía un día buenísimo en toda la ciudad excepto en el faro, donde no se veía a más de 20 metros por la niebla" y pide que "lo solucionen de inmediato".

Aunque de las críticas tampoco se salva el Museo del Prado: "Le da una estrella porque el museo es monotemático", informa Isabel Forner, y lo califica de "decepcionante y mal organizado". En este vídeo de Zapeando también te dejamos las surrealistas reseñas de Cudillero, un encantador pueblo de Asturias, y de la Sagrada Familia.