Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre cine y, aprovechando que estamos en plena Navidad, ha querido hablar sobre películas que, en su opinión, podrían considerarse dentro de esta temática aunque parezcan algo alejadas de ella. Por ejemplo, 'Gremlins', un film que une el humor con el género de terror.

Como explica Alberto, "una de las cosas más importantes de la Navidad son los regalos". El argumento de la película es, justamente, un regalo. En ella se cuenta la historia de un niño al que le regalan esta mascota que tiene tres reglas: no exponerlo a la luz, que no le de el agua y no darle mucha comida. Además, como expone el periodista, "en 'Gremlins' también aparece uno de los cuentos de Navidad más siniestros del mundo".

A pesar de la oposición de Dani Mateo, muy fan del film, Alberto considera que "es una película cutre y menos disruptiva de lo que fue en su momento". Además, como expone, "la parte menos infantil de la película es su final pero, de alguna manera, es lo que significan las navidades para muchos niños".