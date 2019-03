Ana Morgade: “En ‘Torrente 6’, Hugo Silva y yo nos casaremos felizmente”

Ana Morgade sigue esperando la llamada de Andreu Buenafuente. El presentador de ‘En el aire’ estrenó programa y no contó con su antigua colaboradora por lo que la ‘zapeadora’ todavía está ‘dolida’. “Que no me llame, siempre me va a producir un dolor terrible y al mismo tiempo una alegría infinita cada vez que lo hace”, comenta Morgade. Sin embargo, que no llegara esa llamada ha supuesto que colabore en ‘Zapeando’, un lugar donde está encantada. “Nunca he querido irme, pero ahora con menos razones todavía”, asevera.

"No hay nada comparable a la felicidad que nos da darle un buen zasca a Frank Blanco"

Además, ya tiene pensado el deseo que va a pedir cuando sople las velas del primer cumpleaños del programa. Si tuviera que elegir entre que le llame Hugo Silva, o salir en la próxima película de la saga de Santiago Segura, la ‘zapeadora’ prefiere “ahorrar” y “pedirlo todo junto”. Es decir, que el actor salga en Torrente 6 y “necesite una chica con gafas, muy inteligente y con un atractivo tirando a medio, que sea su compañera de viaje durante toda la película”. Es más, propone hasta título: “‘Torrente 6’, Hugo Silva y Ana Morgade, casados felizmente”.

Lo que más le divierte hacer en el programa, asegura que aunque los chistes de Cristina Pedroche tienen nivel, “no hay nada en este mundo que pueda compararse a la felicidad que nos da a todos darle un buen zasca a Frank Blanco". Aunque también disfruta en ‘Tu playback me suena’, donde ha podido batirse en duelo con “lo mejorcito de este país”, pero le queda la espinita de enfrentarse a Quique Peinado. “Quique nunca quiere mojarse en la parte más farandulera de ‘Zapeando’ y creo que es un diamante en bruto”, asevera.

Pero si competir con Quique Peinado es uno de los deseos que quiere cumplir en el segundo año del programa en antena, un reto sería enfrentarse a las preguntas de la anciana de ‘Famosos y una vieja’, que ya sufrieron tanto el hombre de sus sueños, Hugo Silva, como su compañera de mesa Cristina Pedroche.