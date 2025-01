Alberto Rey revela cuál es la película que más le ha gustado este año: "Sigo vibrando"

El periodista experto en cine confiesa que no suele soportar las películas de animación pero, en este caso, se dejó llevar por la propuesta. Alberto no duda en darle al film cinco 'Albertitos'.

La película 'Flow' es una de las nominadas en los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor película de animación' y 'Mejor película internacional'. En el film, un gato se despierta en un mundo cubierto de agua donde la raza humana parece haber desaparecido y busca refugio en un barco con otros animales.

"Esta película es increíble, me ha encantado", afirmas Alberto Rey, "es, probablemente, la película que más me ha gustado del año". El periodista cuenta que no suele soportar las películas de animación debido a que las asocia a películas para niños pero, en este caso, hizo como los animales que protagonizan la película y se dejó llevar por la propuesta, "tanto conceptual como estética". "Sigo vibrando", añade.

Rey cuenta que este film está "a las antípodas de 'Mufasa'" debido a que en ella hacían animales hiperrealistas para que luego hicieran como guiños y chistes y en 'Flow', en cambio, "los animales son casi toscos, no hablan y hay un punto de hasta que punto los animales pueden comportarse como humanos si están solos".

El periodista indica que no sabe si es una película adecuada para llevar a niños pequeños. "El tercer acto de la película, que es el que realmente te hace levitar sobre el asiento, no sé si es para niños", indica. Alberto no duda en dar cinco "Albertitos" a 'Flow', "cinco como los cinco animales que protagonizan la película".