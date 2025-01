¿Quiénes son los grandes olvidados en los Premios Oscar este año? Alberto Rey lo desvela en Zapeando

El periodista destaca que entre las candidaturas a mejor actriz no se han incluido a las protagonistas de 'The last showgirl' y 'Babygirl'. Además, tampoco hay ninguna candidatura para el director Luca Guadagnino.

Tras la publicación de las candidaturas a los próximos Premios Oscar, muchas personas se han sorprendido de que Pamela Anderson o Nicole Kidman' no hayan sido nominadas por sus papeles en 'The last showgirl' y 'Babygirl'.

Alberto Rey afirma que "lo de Pamela era un sueño bonito y nos gustaba mucho a todos". Su película, para él, está bien pero "no es para tanto". En cuanto a la actriz australiana, "le perjudica estar siempre ahí", afirma Rey, "tenemos una sensación de que está constantemente haciendo cosas".

"El Oscar de 'Babygirl' sería un Oscar maravilloso en un mundo paralelo pero, las narrativas de Karla Sofía Gascón y, sobre todo, de Demi Moore, son demasiado potentes", reflexiona Alberto.

Luca Guadagnino tampoco ha recibido ninguna nominación por las dos películas que ha estrenado este año: 'Queer' o 'Rivales'. "'Rivales' me parece una obra maestra lo que pasa es que es una película que mucha gente no ha visto", apunta el periodista. "Hollywood, cuando odia a alguien, le odia de verdad y no lo premia nunca", concluye Alberto.