Alberto Rey, sobre los comentarios racistas de Karla Sofía Gascón: "¿Qué más puede hacer para liarla en Hollywood?"

Karla Sofía Gascón ha tenido que pedir disculpas por unos antiguos tweets racistas que escribió hace varios años. El periodista Alberto Rey expone que la actriz, que está nominada al Oscar como mejor actriz protagonista por su papel en 'Emilia Pérez', "es una estrella tan improbable que, cuando creíamos que lo habíamos visto todo... de repente apareció ella". "Todo lo que dice y hace se le va de madre", añade.

Alberto indica que la actriz ha reconocido, de manera pública, "que quiere el Oscar y que hará lo que sea por conseguirlo". "Algo muy lícito", apunta. El periodista recuerda unas declaraciones de Gascón en las que decía que deseaba que a sus compañeras les fuera muy bien "la temporada que viene". El periodista relata que todos aquellos que no quieren que gane "están utilizando sus mismas armas: ser igual de cafres, sacar sus tweets del pasado, que no son demasiado afortunados".

Rey comenta, por otro lado, que "conociendo cómo funciona Hollywood, que normalmente hacen un trabajo de limpieza y relaciones públicas antes de lanzarte a la campaña... creo que la están vendiendo, desde fuera, desde dentro, desde todos lados". Además, no duda en compartir una de sus teorías sobre la actriz: "Creo que tiene un Uber para ir a las Oscar pero el de la vuelta no se lo han confirmado". Cristina Pedroche pregunta al periodista si considera que, tras los Oscar, su carrera habrá terminado. "Incluso si lo gana", responde Alberto, "que es una cosa que podría ocurrir. Si ha llegado la nominación es que podría, perfectamente ganar, pero es que es tan cafre...".

El periodista afirma que ojala su carrera "tenga recorrido". "Vivo a tope pero, ¿qué más puede hacer Karla Sofía para liarla en Hollywood?", añade. Alberto cree que la actriz tiene muy claro que esta es "su única oportunidad y que está haciendo exactamente lo que haría yo: para lo que me queda en el convento...", apostilla. "Karla Sofía Gascón es una de esas estrellas que Hollywood necesita porque llevamos unos años de gente portándose super bien... que no me mola a mí", concluye.