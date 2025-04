La 'advertencia' de Nacho García a Donald Trump tras los aranceles: "No more calamaritos for you, te fastidias"

Uno de los temas de la semana ha sido el plan arancelario de Donald Trump y las redes sociales no han dudado en buscar el lado cómico de los mismos a través de la creación de divertidos memes. Uno de los más compartidos es uno en el que se puede ver al presidente estadounidense con la tabla que utilizó para detallar los aranceles que correspondían a cada país pero, en este caso, el texto cambia ligeramente.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, en lugar de aparecen países se pueden leer nombres de otros territorios de películas o series como 'Harry Potter', 'El señor de los anillos' o 'Juego de Tronos'. "Reíros, reíros", le dice Miki Nadal al público que está en plató, "pero no veáis qué disgusto tienen los fabricantes de varitas mágicas".

Por su parte, Fede de Juan, de 'Las mañanas de Kiss', ha hecho un divertido montaje en el que combina el vídeo de Trump con la tabla de aranceles y algo muy nuestro: un camarero cantando platos. Como se ve en las imágenes, Trump anuncia los platos del día como "ensaladilla, espetos o rape tamaño de Washington". "Y esa es la lista de cosas que Donald Trump no podrá comer nunca más porque no se las vamos a exportar", anuncia Nacho García, "No more calamaritos for you, Donald, te fastidias".