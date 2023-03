"Tengo un mensaje para los que tenéis perro y jardín", anuncia Valeria Ros a sus compis de Zapeando, a los que explica que muchas veces los animales se quedan fuera, sin poder entrar en casa esperando a que se les abra.

"Lo normal es que se queden quietos", comenta la colaboradora, pero luego está el protagonista de este vídeo viral: "Atentos a la revolucionaria manera que tiene este perrete de pedirlo".

En el vídeo viral de esta noticia puedes ver cómo les seduce con un adorable baile para que le abran la puerta: "Yo le abro la puerta y el corazón", comenta la humorista. "A mí me hace eso y se me lleva a su caseta", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al ver estas imágenes, que te dejamos sobre estas líneas.