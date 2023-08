Cuando se está rodeado de buenos amigos, el tiempo pasa volando. Y si no, que se lo digan a El Gran Wyoming, que en esta entrega de 'Usted está aquí', dedicada a los bares, se toma la última con Miguel Ríos, Leonor Watling y Amaia Romero. Como no podía ser de otra manera, tratándose de músicos de su altura, la última no es una copa, sino una canción. Nada más y nada menos que la mítica 'El río'.

"Casualmente han dejado una guitarrita, que te creías que era para decorar", bromea el presentador de 'El Intermedio', que empieza a tocar los primeros compases. Rápidamente, Amaia y Leonor Watling entonan los primeros "achiris". Lo que pasa a continuación no puede describirse con palabras, y es por ello que te recomendamos escuchar esta maravilla irrepetible en el vídeo principal de esta noticia.

"No sabíamos cuántos 'achiris' eran, ¿eh?", bromea Wyoming al finalizar.