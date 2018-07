José Aguilar, conocido como 'El del agua': "Mi pelo lleva unos cuidados especiales, me paso la plancha de vez en cuando"

EL MOMENTAZO

José 'el del agua' es el protagonistas de 'El Momentazo'. Él declara que siempre le gusta ir como un pincel, además de cuidarse el pelo para tenerlo suave y brillante, pero tiene dos versiones. "Yo soy una persona que cuando me monto en la moto me transformo, muchas veces voy al límite", comenta José. Es un hombre curioso, y considera que no hay una forma de ir mejor vestido de lo que va él. Esta entrevista es todo un momentazo de la televisión.