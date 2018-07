#COSASQUEPONERENMILÁPIDA

Los tuiteros se ponen tétricos y llevan el ingenio hasta las últimas consecuencias: sus lápidas. "¡Qué cabrones! Pedí que me incineraran", "Por lo menos aquí no tengo que pagar a Hacienda", "He puesto Wifi gratis para que vengáis a visitarme más a menudo", "Se me pasó sellar el paro" y "Cualquier cosa, ouija, que aquí abajo no tengo cobertura", son claros ejemplos de humor negro en la red.