Una alumna pide permiso para maquillarse en clase y su profesora se lo concede: "Yo también tuve 15 años"

Patricia Benítez está indignada con el tuit viral de una profesora en la que la docente reconoce que le dio permiso a una alumna para maquillarse en clase. La tertuliana desvela qué es lo que le parece "más grave" en Aruser@s.

"Una alumna de tercero me pidió permiso para maquillarse en los últimos 10 minutos de clase", comienza contando una profesora en este tuit que no ha tardado en convertirse en viral y llegar al plató de Aruser@s de la mano de Hans Arús.

La polémica ha surgido en redes, no tanto por la petición de la estudiante, a la que su novio iba a pasar a buscarla justo después del colegio, sino porque la docente decidió darle autorización para ello.

"Estaba muy emocionada", comenta ella con respecto a la chica. "Le dije que sí, claro. Yo también tuve 15 años", escribe en esta publicación.

En el plató del programa de laSexta, Patricia Benítez estalla. "Lo que me parece más grave es que en esos 10 minutos tiene que estar en clase. Cuando acabe la clase, que se vaya al lavabo, se maquille, quede con su novio o haga lo que quiera", comenta.

Alfonso Arús bromea con la posibilidad de crear una asignatura que enseñe a los alumnos a maquillarse. "Entre maquillaje y latín...", dice entre risas.