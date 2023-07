"Soy Enrique Hernández, llevo el departamento de Servicios Sanitarios de Calidad y Consumo del distrito de Centro (Ayuntamiento de Madrid)", se presenta por teléfono a Alberto Chicote uno de los responsables del cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria en las fiestas de San Lorenzo de Madrid. Normas que, como el presentador de ¿Te lo vas a comer? ha podido comprobar, son incumplidas de manera constante por los hosteleros de la feria.

Alberto le explica que habían contactado con ellos para poder visitar estas casetas con un técnico del Ayuntamiento, pero su petición fue denegada. "Me fui yo por mi cuenta ayer", confiesa. "Estuvimos viendo unas cuantas cosas muy inquietantes. El pliego de condiciones del Ayuntamiento... es como tenerlo de posavasos", le asegura.

El responsable sabe bien de lo que le habla el célebre cocinero. "Sobre todo en la Plaza de Lavapiés, ¿verdad?". Efectivamente. "Estuvimos en tres puestos diferentes y en los tres alucinamos", le da la razón. "Me dijeron que el técnico del Ayuntamiento había pasado ese mismo día a las 16h de la tarde por ahí. Es decir, unas tres horas antes de ir yo".

"No os vi", responde, dándose por aludido. "Estuve diciendo las cosas, lo que tenían que hacer. Algunas, las fueron haciendo, la mayoría, pero en cuanto te das la vuelta es otra vez la misma sistemática", se queja. Alberto Chicote no puede callarse. "Es que igual, Enrique, hay que ir a las 22h de la noche para ver lo que están haciendo", responde.

El chef vuelve a refutar al técnico cuando le dice que los huevos frescos están permitidos, pero con la condición de que cuando se cocinen lleguen a los 75 grados. "En el pliego de condiciones del Ayuntamiento pone que los huevos frescos están prohibidos, no pone ningún tipo de condicionamiento".

Aunque Enrique Hernández asegura que pidió que retiraran los huevos y la tortilla, Chicote comprobó más tarde que eso no se había cumplido y así se lo hace saber. "Me da la sensación de que os tratan como al pito del sereno". "Vamos a iniciar sanciones graves", asegura el responsable, pero Alberto avisa. "Me es difícil hacer la enumeración de todo lo que vi, porque hay tantísimas cosas que, vamos, se aleja bastante de lo que se llama una incidencia". "Al final, el responsable último de todo esto es el Distrito Centro o el Ayuntamiento de Madrid. Si ocurre cualquier cosa, las pedradas os las vais a comer vosotros", le recuerda a su interlocutor.

