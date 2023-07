Alberto Chicote y el equipo de ¿Te lo vas a comer? viajan hasta Catoira (Pontevedra) para asistir a una de sus fiestas populares en las que la gastronomía también sale a la calle. Su fin no es otro que el de comprobar si estos puestos ambulantes cumplen con las normas de seguridad y alimentación establecidas por Sanidad y, para ello, le acompaña un técnico.

Juntos pasean por la feria y llegan a un típico puesto de bocadillos. "Como este, hay mil millones alrededor de todo el país. Empanadas, bocadillos de tortilla, chorizos, embutidos que están a temperatura ambiente... Hostia, ¿esto a ti no te parece peligroso?", pregunta escandalizado a su acompañante, que le da la razón. "Si yo en mi cámara frigorífica me encuentro con una cinta de lomo que tiene el paquete hinchado como ese ni lo abro, va a la basura de cabeza", insiste.

El famoso chef no está dispuesto a dejar pasar este detalle y pregunta al responsable del puesto directamente. "Vino así con el calor, seguramente", intenta excusarse. "Pero está frío, mira", le dice a Chicote mientras abre el paquete para que lo toque, cosa que hace. "Esto no está frío. No me digas que está frío porque no está frío. No sé qué vas a hacer con ello, pero no deberías de darlo, desde luego", le recomienda.

"¡Hostia, aquí no hay nadie que vigile esto!", exclama dirigiéndose al técnico. El feriante se defiende. "Está todo envasadito y bien hecho. Con el calor no se puede luchar aquí". Chicote no puede reprimirse. "No, sí se puede luchar, se llama cámara frigorífica. ¿Qué coño no se puede luchar?", pregunta enfadado.

El desencuentro continúa entre ambos y Alberto va viendo más y más infracciones, como vemos en el vídeo principal de esta noticia. El técnico resalta que "esta gente lo hace de buena voluntad". "Hombre, nadie viene aquí a matar a nadie, pero se asumen unos riesgos muy altos", contesta el chef.

