Los vendedores ambulantes de comida y bebida forman parte del paisaje de cualquier playa de España por ser más típicos que una nevera portátil azul con las asas blancas. Pero no por ello, la actividad que realizan es necesariamente legal. Algo que sabe muy bien Alberto Chicote, que se dedica a perseguirle por la orilla del mar para intentar entrevistarles en '¿Te lo vas a comer?'.

Con el primero de ellos no tiene demasiada suerte, aunque el chef casi va corriendo tras él. "¡Qué pesados sois!", les grita a los miembros del equipo cuando se aleja. El segundo mantiene más la calma al principio, pero llega un momento en el que empieza a acelerar el paso e ignorar al cocinero. "Estoy explicando un poco cómo funciona el tema de la venta ambulante de comida en la playa. ¿Me podrías explicar algo? ¿Vendes empanadas? ¿Dónde las haces, en casa? ¿Por qué no te paras, porque sabes que no puedes hacer esto?", le pregunta como una metralleta.

Un vendedor de fruta cortada le confiesa que lo prepara todo en casa o en el coche. Sus vasitos de macedonia son todo un éxito y, a 5 euros el vaso, 40 vasos, se lleva un buen margen de beneficios. "La gente que vivimos aquí, en verano nos venimos a la playa a vender y en invierno, a la construcción", le cuenta. "La policía viene, nos quita las cosas, nos pone la denuncia y cada uno por su lado", responde ante las preguntas de Chicote. Las denuncias, aclara, no llegan a ningún sitio. "Es como un golpecito en la espalda, 'no seas malo, no seas malo'", ironiza el presentador.

"Nosotros tenemos nuestro trabajo. Sé que no lo hacemos bien, pero todo el mundo tiene derecho a trabajar", se justifica ante el propietario de un chiringuito. "Esto es una actividad completamente ilegal, lo sabéis", le reprocha él mientras el chico asiente. "¿Sabes que hay mucha gente que a media mañana coge y se va porque está cansada de la venta ambulante? Pasas tú, pasa el de las gafas, pasa el de las Coca-Colas... la gente se molesta", asegura.

El vendedor ambulante contraataca. "¿Sabes por qué la gente se va de los chiringuitos? Porque una Coronita le cuesta 7 u 8 euros". Según las cuentas de Alberto Chicote, al mes, el vendedor ambulante ilegal gana unos 6.000 euros. "Hay que buscarse la vida como sea. Hay gente que hace cosas peores".

