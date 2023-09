En 2020, Alberto Chicote investigó en Te lo vas a comer el timo del pan. En su investigación, un equipo de Te lo vas a comer compró pan de masa madre en una de las franquicias de Granier para analizar si, realmente, es masa madre. Después de realizar el análisis del producto, el programa descubrió que se trataba de un pan elaborado con levaduras químicas.

Después de conocer el resultado, Alberto Chicote quiso ponerse en contacto con la empresa acudiendo a una de sus fábricas. El presentador llamó varias veces, pero nadie le contestó, algo raro ya que como afirmó un hombre que se encontraba en el sitio, las trabajadoras de la oficina sí estaban dentro.

"Mientras estaba llamando a la puerta, que no me abría nadie, alguien desde dentro estaba llamando a la productora de este programa para decir que estábamos en la puerta", explicó Alberto Chicote, que les devolvió la llamada. "No he aporreado la puerta, solo he llamado al telefonillo", afirmó rotundo el presentador a Elisa Pérez, la encargada de la comunicación de Granier a Chicote.