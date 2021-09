Alberto Chicote llega a los cubos de basura del colegio Aldeafuente, en Alcobendas, Madrid, para comprobar qué se tira a la basura del comedor. El activista antidespilfarro Carlo Stella le acompaña sabiendo lo que van a encontrar.

"Vamos a ponernos los guantes, porque si no...", dice Chicote nada más abrir el cubo. Al romper las bolsas Chicote encuentra comida de las sobras que han quedado en los platos: "Lo que ha ido a la bandeja de servicio no se debe recuperar". La sorpresa es que al abrir las demás bolsas encuentran comida que ha ido hasta allí desde la cocina directamente: "Una bolsa de lechuga que no te digo que saques el aceite y el vinagre porque ya hemos cenado". Además de filetes de pescado, pan...