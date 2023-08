Alberto Chicote visitó Leganés en 2018 para conocer las protestas de los familiares de ancianos residentes en un centro de mayores. Las críticas iban dirigidas a la gestión de la empresa encargada de la residencia, un centro público. El conductor del programa ¿Te lo vas a comer? charló con los ancianos y sus familias.

"Les sirven pescados raros", afirmó uno de los familiares mostrándole el menú a Chicote, quien se extrañó al observar que la limanda estaba incluida en el mismo. El hijo de un residente mostró ante las cámaras las grandes espinas en los platos y lamentó que no eran alimentos adecuados para personas dependientes.

"Hoy hemos tenido carne con verdura y ha sido regular. Si quiero una chuleta de cerdo y no llega, pues te quedas sin ella"... lamentó una anciana. Chicote, sorprendido, le preguntó si en algunas ocasiones la comida no llega para todos. "Sí. La misma cosa no llega para todos", confirmaba la mujer, como puede observarse en el vídeo superior. "¿Y qué solución les ofrecen?", preguntaba Chicote. "Ninguna".

"¿Cuando le sirven un pescado con tantas espinas cómo se las arregla?", le preguntó a otra residente, quien contestó categórica: "No como". "Se queda muchos días sin comer y está a base de yogur. Para mí es un robo descarado a los mayores", afirmó otra familiar.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.