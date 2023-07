Este camarero de caterings de eventos, que prefiere mantener su identidad en secreto, presta su testimonio para ¿Te lo vas a comer? con el fin de desvelar todas las prácticas poco éticas que se llevan a cabo en este sector. Tras desvelar a Alberto Chicote minutos antes el truco del jamón en las bodas, ahora toca el turno de las carnes.

"Antes del evento, mis compañeros se encontraron carne con gusanos. La idea de nuestro profesor de hostelería, el que nos contrataba, fue 'quita lo de arriba, que lo de abajo no tiene gusanos, y con esto ya lo hacemos, porque no está toda contaminada'", confiesa. Tras ese servicio, no volvió nunca más a trabajar en bodas.

El chef no puede creerse lo que está escuchando. "Jo-der. Me dejas de piedra, ¿eh?", asegura. Y eso que todavía no sabe todo lo que el camarero tiene que contar. "El pescado estaba en neveras que no hacían buen cierre. La refrigeración del camión no funcionaba", cuenta.

El joven destaca que no quiere atacar al mundo del catering. "No, no. Hay gente que lo hace de la leche de bien", recalca Chicote.