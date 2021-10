Alberto Chicote se reúne con tres mujeres que han probado varias dietas 'milagro' para adelgazar porque quiere conocer sus experiencias. "Como quieres perder peso rápido, lo haces, pero luego tienes tus consecuencias", explica una de ellas.

Manoli Zafra, usuaria habitual de dietas, cuenta a Alberto Chicote que probó con unas pastillas que le dijeron que eran de "hierbas naturales": "Un buen día me pegó una subida de tensión y me dio un ictus".

Esta no es el único resultado que les ha dado. Susana Paya desvela a Chicote que ella tomó también unas pastillas que le recomendaron porque quitaban el hambre. Ella perdía peso pero sus manos no paraban de temblar y no conseguía conciliar el sueño: "El médico me dijo que lo que estaba tomando era anfetamina".