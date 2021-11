Los insectos ya formaban parte del menú habitual de 2.000 millones de personas en todo el mundo, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ahora existen más de 1.900 especies de insectos comestibles. La explosión del consumo humano de insectos se está produciendo ya en Europa.

¿Son los insectos el alimento del futuro? Los expertos en alimentación prevén que serán la alternativa a la proteína de la carne en España y en los países de nuestro entorno. Así que la UE se ha apresurado a regularlo en la Ley de Nuevos Alimentos. Dicha normativa está en construcción, pero es clara: de momento sólo 8 especies procedentes de 5 países (además de los de la UE) están permitidos en España para consumo humano.

Pero, ante la novedad del producto y con una normativa en desarrollo, el equipo del programa ha descubierto un mercado negro de insectos; bichos no autorizados, traídos a través de cauces ilegales de países no permitidos y de origen salvaje (recolectados de la naturaleza y no controlados en granjas, como marca la ley). Y esos insectos se están vendiendo para consumo humano en tiendas a pie de calle y comercio online. Además de que se están sirviendo en restaurantes de varios puntos del país.

Ese mercado ilícito supone un peligro para el consumidor: se trata de especies cuyos riesgos sanitarios van desde los alérgicos, los bacteriológicos (como el streptococo), los víricos (como hepatitis A y E), o los químicos (metales pesados). No están suficientemente analizados por las autoridades sanitarias, por eso no se ha aprobado su consumo. Tampoco ofrecen seguridad al provenir de lugares que no cumplen con las garantías sanitarias exigidas en Europa. Y mayoritariamente se trata de bichos salvajes, así que se desconoce si proceden de entornos contaminados.

Alberto Chicote probará los insectos autorizados con chefs reconocidos, que ya los han incorporado en sus cartas. Uno de ellos es Roberto Ruíz, el primer estrella Michelín a un restaurante mexicano en Europa.

Comprobará cómo la geografía española se está poblando de granjas de insectos, al menos un centenar ahora y la creación prevista de 4.200 empresas facturando 350 millones de euros. Saldrá a la calle para dar a probar los insectos permitidos a los consumidores españoles que todavía no los han degustado. Y pedirá explicaciones cara a cara a quienes venden bichos prohibidos de forma irresponsable y a restauradores que los sirven en sus mesas reconociendo, sin pudor alguno, que están dando de comer insectos ilegales y fuera de control.