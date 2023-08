"Aquí no dura nadie. Puede ser que porque a la gerencia o a la directora no le gusta que hables de más o te quejes y te echa", aseguró en 2018 la extrabajadora de una residencia en Babilafuente, (Salamanca). El programa ¿Te lo vas a comer? emitió los testimonios de varias exempleadas. "Yo he puesto la leche por las mañanas y hemos tenido que echar agua", denunciaron, como se puede observar en el vídeo situado sobre estas líneas.

"No hay dietas para diabéticos, para hipertensos... que estén estipuladas por la dirección y que se sigan a rajatabla", lamentó otra de las antiguas empleadas. Para contrastar estas denuncias Alberto Chicote visitó el centro. "Me han enseñado fotos acojonantes; me han contado cosas que me han puesto los pelos de punta", aseguró el presentador ante la directora, que negó categóricamente todas las acusaciones.

"No tenemos nada que ocultar. Esto es una residencia para cuidar a nuestros residentes, a nuestros abuelos, en la que somos una gran familia", defendió la directora del centro. "Si hubiera algo que ocultar no se les habría dejado entrar", alegaron otras empleadas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.