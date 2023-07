Alberto Chicote viaja en el camión de Oti Cabadas, "Coco", para saber si es verdad el mito de que en el local que tenga camiones fuera aparcados se come bien. "No, a día de hoy vas a ver muchos camioneros comiendo en la cabina del camión porque se ha perdido mucha calidad", afirma Oti, que cuenta que "casi todas las semanas varía el precio del menú".

"Estamos entre 12,50 euros y 15 euros y antes comías por 10 euros y 12,50 euros ya era un sitio que se comía muy bien", afirma la camionera, que lamenta que "ahora pagas 15 euros y comes albóndigas de lata". "Muchas veces lo dejas en el plato y no te preguntan qué ha pasado", critica la mujer, que destaca que a estos restaurantes "les da igual porque lo pagas igual".

"Es muy difícil llevar una alimentación saludable", lamenta Oti, que explica que a ella últimamente le coincide que come a las 17 de la tarde porque prefiere parar más tarde a comer si sabe que el sitio al que va "merece la pena" porque se come bien. En el momento en el que se disponen a entrar en un restaurante de carretera, Alberto Chicote charla con otro camarero que acaba de comer ahí. "Tengo amigos que cuando se van de viaje me llaman porque dicen que donde hay camiones se come bien, pero no en todos los sitios donde hay camiones se come bien", explica el camionero, que destaca que "muchas veces es solo porque tienen mucho aparcamiento".