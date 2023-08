En la temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote analizó los menús diarios, una auténtica institución dentro de la gastronomía española. Para adentrarse en este mundo, Chicote acudió a varios partes de España. En este vídeo, el presentador charla con varios trabajadores de un polígono de Fuenlabrada, en Madrid, y es que no hay nada más popular que un menú del día en un polígono industrial.

¿Qué prima entre los trabajadores a la hora de decantarse por un sitio u otro? ¿sigue siendo tan popular le menú del día entre los trabajadores de los polígonos? La respuesta es clara: no. Alberto Chicote descubre que cada vez más gente tira de tupper. "Yo traigo tupper de puré, con filetes, de todo un poco... me sale más rentable. El menú del día es barato, pero más barato es en casa [...] Si me quedo a comer de lunes a viernes y me gasto 10 euros al día, son 50 a la semana, 200 euros al mes. Es un dinero. Vale un día porque no tienes apaño en casa, pero como una excepción", detalla uno de los trabajadores con los que se encuentra.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.