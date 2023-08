"El servicio de ayuda a domicilio para mayores en Málaga, que incluye también el servicio de comida a domicilio, depende del Ayuntamiento", explicaba Alberto Chicote en esta entrega de ¿Te lo vas a comer? dedicada, por segunda vez, a la alimentación que reciben los ancianos dependientes. Tras hablar con usuarios y familiares, el chef pudo comprobar que el menú que estaban recibiendo era de pésima calidad.

Por ello, el presentador se dirigió hasta el ayuntamiento para hablar con el responsable de esta área, Raúl Jiménez. "Nosotros contratamos un paquete global de ayuda a domicilio, donde fundamentalmente, lo más importante es el auxiliar que va a la casa de los dependientes. Uno de sus apartados es la comida, y ellos contratan a otra empresa de catering", explicaba, aunque no sabía cuál era esa empresa. "Yo tengo la tranquilidad, entre comillas, de que los hospitales, las residencias y los colegios tienen la misma empresa, por tanto es de prestigio", razonaba. Sin embargo, desde el ayuntamiento no se realizaba ningún control y aseguraba que la prueba era "la satisfacción de los usuarios", unas palabras que sorprenden al chef, debido a lo que le habían trasladado estas personas a él.

"Los usuarios me dicen que lo que reciben no vale un pimiento. Los familiares me dicen que tampoco. Las personas que asisten a estas personas me dicen que solo reciben quejas". Hasta los repartidores coincidían en señalar este aspecto, pero el ayuntamiento, afirmaba Jiménez, no había recibido ninguna. Chicote le enseña los mails con quejas en la tablet. "Esta queja no la hemos recibido", aseguraba.

Algunas personas, ante esta situación, habían abandonado este servicio. Otras querían, pero no podían. "Una pensión no contributiva de 300 euros al mes no le permite poder comprar la comida que necesitan. Yo he pasado unos días muy malos, de caérseme las lágrimas en casa de la gente. Que te enseñen la bandejita y decir 'hostia, ¿y esta es la única opción que tienes para comer?'", se quejaba Alberto Chicote con profundo pesar.

A continuación le enseñó una serie de fotografías y también abrió algunos de los envases que llevaba para demostrar lo que los usuarios decían. "El plato lo calientas y te lo comes. Yo he comido así", afirmaba él. "Ya que estamos, ¿por qué no contratáis el servicio aquí en el ayuntamiento y que os saquen la comida a vosotros?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.