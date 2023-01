Xan Xove, cartero rural, afirma en laSexta Xplica que están viviendo una situación insostenible. "6.000 personas cubren el 80% del territorio aportando vehículo propio para llevar los servicios y productos de Correos a los pueblos y a las aldeas", indicado.

Un acto por el que confiesa que no recibirán la ayuda por el gasto de gasolina que sí que podrán disfrutar los profesionales del transporte. "No la tendremos salvo que haya un cambio", recalca. Este cartero rural asegura que ahora no pueden recibirla por no ser profesionales del transporte a pesar de que llevan los productos de Correos aportando su vehículo.

Por su parte, Afra Blanco recalca que el Gobierno, en el marco de los presupuestos, "sí que ha implementado ayudas al ciento por cien de los ciudadanos".