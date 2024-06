El Gran Wyoming ha sido entrevistado este sábado en laSexta Xplica por el periodista José Yélemo. Durante su encuentro, entre otras cuestiones, han tratado la petición de adelanto electoral que ha hecho el Partido Popular (PP). Algo que no ha sorprendido al presentador de El Intermedio, puesto que "el PP viene pidiendo adelanto electoral desde se murió Franco, antes no". De hecho, asegura que "cuando pierden [los populares] no admiten el resultado de las urnas".

En esa línea, ha destacado que "hay que tener en cuenta que este partido lo formó [Manuel] Fraga con siete ministros de Franco". Incluso, ha destacado que "como dicen ellos a 'nosotros nadie nos da clase de democracia', y se nota", porque asegura que "ni se las dan ni se las han dado nunca".

El también médico admite que el PP "ha ganado las elecciones en términos de voto", a la vez que les ha invitado a que "hagan Gobierno. E insiste, en que "Feijóo tiene todo el derecho del mundo a ir ante el Rey y decir 'voy a formar Gobierno'". Asimismo, matiza que habrían ganadao "si fuera esto un régimen presidencialistas", en el que tendría que "Feijóo en una segunda vuelta" no lo hubiera hecho, "porque el arco parlamentario es el que hay: PP-Vox y el resto".