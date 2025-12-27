Wyoming: "Juan Carlos da cera a su hijo en sus memorias, pero ya en su día traicionó a su padre; se quedó con Franco en contra de él"

El presentador destacó en una entrevista con Yélamo en laSexta Xplica que "Juan Carlos fue rey por la gracia de Franco", y señaló que "le calculan 15.000 millones de euros" de patrimonio, por lo que criticó el que "se queje de que no tiene pensión".

Wyoming destacó en laSexta Xplica que al rey emérito "a día de hoy le calculan 15.000 millones de euros" de patrimonio, tras lo que criticó el que "se queje de que no tiene pensión". "Lo de este hombre es que es la leche, porque los reyes no escriben memorias, porque es una institución que viene de otro lado. A los reyes no se les elige. No tienen que dar explicaciones de su cometido, porque él viene por la 'vía divina' y se acabó", manifestó.

En este sentido, el presentador de El Intermedio subrayó que "este señor ha escrito unas memorias donde da cera a su hijo". "Lo que le ha hecho a su hijo tiene bemoles, pero lo que le hizo a su padre fue la leche, porque este señor traicionó a su padre. Don Juan quería que su hijo estudiara en Bélgica, que saliera de España (...), pero se quedó con Franco en contra de su padre", expresó Wyoming, quien añadió que "Juan Carlos fue rey por la gracia de Franco".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí