Rafa López defendió en laSexta Noche la ley de 'solo sí es sí' y recordó que viene "de 'La Manada', donde el gran debate que hubo fue qué hacía una chica borracha a las tantas de la mañana y por qué iba vestida como iba vestida". "Es más, esa chica se tuvo que esconder, mientras los agresores paseaban impunemente por Sevilla e incluso se les animaba a pasear", criticó.

Así, es sociólogo señaló que "en España se producen 2.143 agresiones sexuales al año". "Y yo me pregunto, ¿se tiene que hacer algo o no se tiene que hacer algo al respecto? Se ha llegado un consenso. Como país, tenemos que adherirnos a los convenios internaciones de Derechos Humanos. Y no solo es un tema de ley, sino de educación afectivo-sexual, porque además de relaciones sexuales, hay comunicación y afectividad", manifestó, tras lo que advirtió: "Si no educamos a nuestros hijos e hijos en las escuelas, nos los va a educar 'Pornhub'".