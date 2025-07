Una vecina que ha conseguido ganar un juicio a un fondo buitre: "Nos están robando y sangrando"

Begoña López, inquilina del fondo buitre 'Nestar', explica en el plato de laSexta Xplica que, "afortunadamente, no se ha interpuesto solo una demanda, sino que hay más demandas que están por salir": "Estamos a la espera de que salgan las fechas del juicio", detalla López, que ha ganado un juicio contra el fondo.

Esta vecina de Parla explica que en su edificio, llamado 'Planeta Urano', están "organizadas con el sindicato de inquilinas e inquilinos" y especifica que no solo están "afectados por las cláusulas abusivas sino tambien por el pliego de condiciones". Y es que la mujer asegura que el "suelo municipal exige unas características que no se están cumpliendo".

Begoña López recuerda que durante "la construcción de esa edificación, al gobierno municipal se le llenó la boca diciendo que era vivienda social para los de Parla, pero, curiosamente se le da la gestión de estos alquilares a un fondo buitre".

En ese momento, "empezamos a pedir documentación y el actual alcalde decía que no conocía, curiosamente, esa edificación, pero la escrituración fue firmada por su hermano, por aquel entonces concejal de Urbanismo en el municipio", detalla López.

"Le llevamos a una moción de pleno en diciembre y la ganamos porque denunciamos no solamente las cláusulas abusivas sino el pliego de condiones que se estaban incumpliendo y que dice que no puede haber ánimo de lucro", declara la afectada, que critica duramente: "No solo nos están robando y sangrando sino que aún habiendo ganado esa moción, el alcalde y su concejala de Vivienda siguen sin hacer nada".