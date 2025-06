Ramón de España, afectado por un fondo buitre: "Vamos a recurrir a todo lo que nos ofrezca la ley para intentar resistir"

El escritor lleva más de 30 años viviendo en un edificio que ha sido comprado por un fondo buitre. Como cuenta a Andrea Ropero, los vecinos recibieron una carta donde les comunicaban que no les iban a renovar el alquiler.

'Aquí no hay quien viva'

Andrea Ropero se ha desplazado hasta el barrio de Eixample, en Barcelona. Allí, un grupo de siete vecinos está en pie de guerra con un fondo buitre que ha comprado su edificio y han decidido desalojarlos. Este caso no es aislado, ya que es algo que se ve en los centros de todas las ciudades españolas.

Uno de esos vecinos es el escritor Ramón de España que lleva más de 30 años viviendo en el edificio. "A sus 69 años ha decidido resistir y dar la batalla", expone Ropero. Como cuenta a la reportera, el dueño del edificio falleció y su viuda decidio venderlo a un fondo buitre. "Quiere sacarnos a todos para revender los apartamentos a un precio exagerado", añade.

Él actualmente, paga unos 800 euros de alquiler pero, en su zona, los alquileres no bajan de 1.400 euros. Los vecinos se enteraron de la venta a través de una carta en la que, además, les avisaron de que no les iban a renovar el alquiler. "Luego, vino una abogada a visitarnos a ver si nos convencía", explica, "con ofertas de dinero bastante escasas o ofertas para financiarnos la mudanza, pero, no coló".

El límite para que se vayan es el 18 de junio. "Vamos a recurrir a todo lo que nos ofrezca la ley para intentar resistir un tiempo", expone. Ramón indica que se han reunido con el ayuntamiento y con el Sindicato de Inquilinos. Gemma Tramullas es otra de las inquilinas del edificio.

En su caso, lleva 25 años viviendo en el edificio. "Esta ha sido la única casa de mi hija", explica. Gemma, además, ha nacido en el barrio y vive muy cerca de sus padres. Tramullas expone que cuatro empresas de inversión se han dividido el edificio entre ellas.

"Ahí está el quid de la cuestión legal", cuenta a Ropero, "si se vende todo un edificio entero en Barcelona el ayuntamiento tiene derecho a tener la primera opción de compra, pero, si lo cuartean, se saltan la normativa". A nivel emocional, Gemma explica que viven "en la incertidumbre". "No sabes si vas a tener casa, esto revierte en todo lo demás", añade.