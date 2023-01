Laura Fernández, psicóloga especializada en trastornos de la alimentación, y el nutricionista Pablo Ojeda coinciden en algo básico: en ocasiones, tomarte un donut puede ser más saludable que una manzana. Así lo explicaron en laSexta Xplica, donde resaltaron la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable que evite la culpabilidad y que recuerde que comer también es un acto social que debe producirnos momentos satisfactorios.

"No hay alimentación saludable si no hay flexibilidad", ha aseverado la psicóloga, que ha asegurado que "la alimentación no es solo eso que me voy a comer", sino que tiene un componente social y cultural indudable: "Celebramos comiendo. Es una manera de comunicarnos".

En este sentido, ha destacado que movimientos como el real fooding llevados al extremo pueden llevar a los más pequeños a generar una situación difícil con la comida: "De empezar a pensar si esto me lo prohibo o esto me lo permito y de si esto engorda más de día o de noche". "A veces es más saludable comerte un donut que una manzana en según que contexto", ha zanjado.