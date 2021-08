Tras la despedida oficial el pasado 24 de junio, Iñaki López ha tirado de humor para despedir su último programa como presentador de laSexta Clave, en el que ha repasado junto a Vanessa Sáez los mejores momentos de la temporada.

"Señores, no quiero hacer las despedidas largas, ya me hizo esta gente una bonita despedida el día 24, no hagamos esto eterno, son las horas que son...", comenzaba López. "Pero, ¿vas a llorar hoy? Digo yo que si es el último día que estás con nosotros", bromeaba por su parte Sáez.

"Tengo algo de conjuntivitis, puedo aprovechar y forzar la situación para echar más lágrimas", respondía López, que a partir del mes de septiembre presentará Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo y será sustituido por José Yélamo en laSexta Noche.

Un cambio de horario sobre el cual ha bromeado a la hora de despedirse: "Les espero en septiembre, que paso de servir copas de noche a menú de día, que es un cambio importante". Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.