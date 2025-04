Iñaki López, sobre que su hijo sea aficionado del Real Madrid: "Yo le perdono porque no sabe de fútbol"

Iñaki López es un acérrimo aficionado del Athletic de Bilbao. En cambio, su hijo es aficionado del Real Madrid, algo que se ha descubierto tras hablar con Ana Pastor de la entrevista que la periodista hará a Kylian Mbappé este domingo en El Objetivo.

"¿Ve liga todavía Mbappé o lo ve complicado? Si ve todavía posible la liga, es un chico optimista", pregunta Iñaki López a Ana Pastor. "Que no te pueda el antimadridismo", responde la periodista.

No obstante, Cristina Pardo desvela de qué equipo es el hijo del presentador: "Pero si es que tiene la maldición, le ha salido el hijo del Madrid". "Me ha salido merengue. Yo le perdono porque no sabe de fútbol", admite con resignación Iñaki López.