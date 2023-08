"Me dejó con la palabra en la boca y me colgó", relataba en laSexta Xplica Pedro Pablo, un inquilino que estaba buscando piso en Madrid y se le ocurrió recordarle a la inmobiliaria que, por la Ley de Vivienda, no pueden cobrar el mes de honorarios a los inquilinos. "Es una ley totalmente perroflauta", le respondían a través de WhatsApp.

A pesar de ser completamente ilegal, como podemos ver en este reportaje, es una práctica más que recurrente. "No es un caso aislado. Estamos recibiendo muchas denuncias por parte de los inquilinos de inmobiliarias que están intentando cobrar los honorarios", explicaba Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Una redactora del programa se puso en contacto con diversas inmobiliarias para averiguar de primera mano cómo se comportaban las agencias en este asunto. "Mes de gestión + IVA", "cuota única", "garantía al inquilino" son solo algunos de los términos con los que pretenden enmascarar el mismo cobro. "Se trata de una nueva figura para poder cobrar ese mes de honorarios", explicaba el abogado.

"Es que es ilegal", le reprochaba la redactora. "Pues lo que podemos hacer es trabajar gratis", le respondían de una inmobiliaria. "Es un fraude masivo de la ley. Es muy grave", afirmaba Palomo.

