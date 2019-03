Toni Cantó: "No creo en la discriminación positiva"

"La violencia de género es un tema muy serio, pero no quisiera que se convierta en un dogma en el que no se puede entrar. Creemos que la ley de violencia de género no soluciona el problema, ya sigue muriendo el mismo número de mujeres cada año. Pero además, ha creado víctimas colaterales".

"Sin que te pongan al lado de los maltratadores, como hizo una diputada socialista, hay que crear herramientas para que el número de muertes baje y se pare esa salvajada que es la violencia de género". Para el diputado, "no se debe tratar de forma diferente al hombre y a la mujer", el principal error de la actual ley. "No creo en la discriminación positiva", afirma.

Sobre su polémico tuit sobre Canal 9, Toni Cantó ha confesado que "fue una metedura de pata, pero formó parte de un proceso de aprendizaje. Yo acababa de aterrizar en el Congreso, y todavía no entendía bien que hay ciertas cosas que podía hacer como actor, pero que ya no podía hacer como político".