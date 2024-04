Dos jóvenes trabajadoras con experiencia en hostelería mantienen un encendido debate en laSexta Xplica sobre las condiciones laborales del sector y los impuestos que se aplican en sus nóminas. Así, mientras Laia sostiene que lo que se retiene "es algo que no nos llega a nosotros", Leticia incide en que "sí que te llega, pero por otro lado": "Te llega en todas las infraestructuras, en toda la sanidad pública, la educación pública...", destaca.

La joven, no obstante, está de acuerdo con que los recursos están "mal gestionados", pero insiste en que "tenemos esa sanidad pública". "Hay que mejorarla, sí, pero la tenemos, y sin esos impuestos no la habría", asevera. "Yo no estoy diciendo que no haya que pagar impuestos", responde Laia. "Estoy hablando de lo que a los trabajadores nos interesa en la nómina, que es lo único que nos interesa", agrega.

"Tampoco creo que tengas tantos años como para haber trabajado en tantos sitios", añade Laia, ante lo que Leticia le responde: "Desde los 16 años en España es legal trabajar, no sé si lo sabías". "A lo mejor no has rendido lo suficiente como para mantener esos trabajos. Hay muchos trabajadores que no rinden", desliza sin embargo su interlocutora. "Si no rinde, despídelo, pero mientras esté, cumple la ley", reivindica por su parte la otra trabajadora.

"A mí nunca me despidieron, fue baja voluntaria", agrega Leticia, mientras que Laia afirma que si "no estás de acuerdo con lo que te dan, pues coges y te vas a otro sitio". "Se pone la culpa en el trabajador cuando el trabajador está sufriendo esas condiciones y debería hablarse más de esos empresarios que sí que explotan y de esos no hablamos", reivindica la otra joven.

"Hay muchos trabajadores que no rinden", insiste sin embargo Laia. "Sabemos que no se paga bien del todo, que hay trabajos que sí, que hay trabajos que no, pero hay empresas que sí que hacen las cosas bien", defiende, hablando de su propio caso: "Yo en la empresa en la que estoy estoy muy bien. Llevo viniendo aquí unos cuantos sábados, sábados en los que yo ahora mismo tendría que estar trabajando y mi jefe me permite que yo venga aquí", argumenta.

"Si no estás bien en un sitio, pues te vas a otro y ya está", continúa la joven. "Pero para irte a otro sitio tienes que tener la capacidad", contesta Leticia, mientas Laia insiste: "Hay muchos trabajadores que no rinden y también la gente quiere cobrar por hacer nada y menos". Puedes escuchar el intercambio de opiniones entre ambas en el vídeo que ilustra estas líneas.